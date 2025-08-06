Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"La Pappa": Authentische italienische Küche

Kabel Eins
Folge vom 06.08.2025
"La Pappa": Authentische italienische Küche

"La Pappa": Authentische italienische KücheJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.08.2025: "La Pappa": Authentische italienische Küche

45 Min.
Ab 12

Im Herzen von Cala d'Or begrüßt Küchenchef Nino seine Gäste im "La Pappa". Das charmante italienische Restaurant bietet hausgemachte Pasta und Pizza, zubereitet mit traditionellen Rezepten und frischen Zutaten. Wird er mit seiner authentischen italienischen Küche die Konkurrenz überzeugen können?

