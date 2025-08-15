Finaltag im "Landgasthaus Schenkenberger Hof": Gehobene LandhauskücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.08.2025: Finaltag im "Landgasthaus Schenkenberger Hof": Gehobene Landhausküche
45 Min.Folge vom 15.08.2025Ab 12
Das große Finale findet bei Michaela im ,,Landgasthaus Schenkenberger Hof'' in Emmingen-Liptingen statt. Michaela und ihr Koch Rabea möchten mit gehobener Landhausküche ihre Konkurrenten begeistern. Wird es ihnen gelingen sich den Sieg zu sichern? Am Ende der Woche gibt es dann noch die Punkte vom Profi-Koch! Wer holt sich den Wochensieg?
