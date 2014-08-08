Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 08.08.2014: "Faktorei", Duisburg
45 Min.Folge vom 08.08.2014Ab 6
Letzte Station im Ruhrgebiet ist das Restaurant "Faktorei" von Stefan Cammann in Duisburg. Mit seiner "Cook & Chill"-Kochart sowie Steaks und außergewöhnlichen Burgern will der 43-Jährige die Konkurrenz überzeugen. Reicht das, um den verwöhnten Gaumen der Konkurrenz gerecht zu werden oder muss sich der gelernte Fleischer und Koch geschlagen geben? Das Finale wird zeigen, wer den goldenen Teller und die 3.000 Euro mit nach Hause nehmen darf.
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
