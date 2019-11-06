Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Das Forsthaus", Lübeck
Heute zeigt der gebürtige Bayer Michael Buchinger (44) den Lübeckern, dass auch ein Kind des Südens im Norden erfolgreich sein kann. In seinem umgebauten Erlebnisgasthof "Das Forsthaus" empfängt Michael seine Mitstreiter und fährt zünftig auf. Kann er seine Kollegen mit seiner Hausspezialität, dem klassischen Kaiserschmarrn, überzeugen? Rechte: kabel eins
