Mein Lokal, Dein Lokal

"Das Forsthaus", Lübeck

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Das Forsthaus", Lübeck

"Das Forsthaus", LübeckJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Das Forsthaus", Lübeck

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute zeigt der gebürtige Bayer Michael Buchinger (44) den Lübeckern, dass auch ein Kind des Südens im Norden erfolgreich sein kann. In seinem umgebauten Erlebnisgasthof "Das Forsthaus" empfängt Michael seine Mitstreiter und fährt zünftig auf. Kann er seine Kollegen mit seiner Hausspezialität, dem klassischen Kaiserschmarrn, überzeugen? Rechte: kabel eins

