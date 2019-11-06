Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "XS All Areas", Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bevor der ehemalige Roadie Alex Alexandrou (65) das "XS All Areas" eröffnete, tourte er mit Tina Turner oder Fury in the Slaughterhouse. Das Lokal versprüht den gleichen Charme wie sein Besitzer: Mit Herzblut werden hier Burger, Steaks und Clubsandwiches zubereitet - Soul Food ohne Schnickschnack. Wenn Alex in der Küche steht, können sich die anderen Kandidaten sicher sein: Hier kocht ein Überzeugungstäter. Rechte: kabel eins
