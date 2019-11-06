Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kilimanjaro", Hannover

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kilimanjaro", Hannover

"Kilimanjaro", HannoverJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kilimanjaro", Hannover

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die zweite Runde in Hannover wird heute von dem ehemaligen Radiomoderator Dana Ly (35), genannt "Karlo" in seinem "Kilimanjaro" eingeläutet. Für seine westafrikanische Küche importiert er eigens Gewürzmischungen und spezielle Biere aus dem Senegal. Seine Liebe zur afrikanischen Küche und zur Kultur des schwarzen Kontinents spiegelt sich in jeder Facette seines Lokals wider. Wird Karlos die Sonne Afrikas auf den Teller seiner Mitstreiter bringen können? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen