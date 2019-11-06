Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "André's 1726", Bochum
Folge vom 06.11.2019
Finaltag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bochum. André Vordenbäumen (39) bittet in seinem Restaurant "André's 1726" zu Tisch. In liebvoller Kleinstarbeit hat er drei Jahre lang das Fachwerkhaus in ein Restaurant verwandelt. Nun will er seinen Mitbewerbern mit rückwärts gebratenen Steaks zeigen, dass er nicht nur handwerklich begabt ist. Wer darf heute den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins
