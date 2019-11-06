Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Lavanderia Vecchia", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Lavanderia Vecchia", Berlin

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lavanderia Vecchia", Berlin

45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Berlin findet in der "Lavanderia Vecchia" statt. Die italienische Trattoria war einst eine Wäscherei. Heute speisen die Gäste zwischen Wäschestücken feinste Fisch- und Fleischspezialitäten. Kann Inhaber Andreas Hoffmann (50) mit seinem ausgefallenen Konzept und dem 13-Gänge-Menü die anderen vier Gastronomen für sich gewinnen? Und wer darf wohl den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

