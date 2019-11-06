"Lavanderia Vecchia", BerlinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lavanderia Vecchia", Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Berlin findet in der "Lavanderia Vecchia" statt. Die italienische Trattoria war einst eine Wäscherei. Heute speisen die Gäste zwischen Wäschestücken feinste Fisch- und Fleischspezialitäten. Kann Inhaber Andreas Hoffmann (50) mit seinem ausgefallenen Konzept und dem 13-Gänge-Menü die anderen vier Gastronomen für sich gewinnen? Und wer darf wohl den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins
