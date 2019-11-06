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Mein Lokal, Dein Lokal

"Redo XXL", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Redo XXL", Berlin

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Redo XXL", Berlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit einer King-Size-Folge. Im Restaurant "Redo XXL" wirbt Gastgeber Fabian Berner (25) mit seinen XXL-Speisen und Getränken zum kleinen Preis. Mal sehen, ob er einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Berliner Gastronomen mit Klasse und Masse begeistert. Rechte: kabel eins

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