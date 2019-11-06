Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Redo XXL", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit einer King-Size-Folge. Im Restaurant "Redo XXL" wirbt Gastgeber Fabian Berner (25) mit seinen XXL-Speisen und Getränken zum kleinen Preis. Mal sehen, ob er einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Berliner Gastronomen mit Klasse und Masse begeistert. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins