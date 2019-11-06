Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Café Lulu", Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die heutige Gastgeberin Aylin (23) beeindruckt nicht nur mit einer frischen und saisonalen Küche, sie entlockt auch den Männern in der Runde den ein oder anderen verstohlenen Blick. Als jüngste Teilnehmerin in dieser Woche muss sie sich aber keinesfalls hinter ihren sehr viel älteren, männlichen Mitstreitern verstecken: Sie managt das "Café Lulu" seit gut drei Jahren sehr erfolgreich. Ob sie auch die anderen Gastronomen überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins