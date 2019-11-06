Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Seaside", Lübeck

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Seaside", Lübeck

"Seaside", LübeckJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Seaside", Lübeck

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag in Lübeck steht ganz im Zeichen des Strandkorbes. Das Restaurant "Seaside" der Gastgeberin Karola Brinkmann (62) liegt direkt am Timmendorfer Strand und bietet authentisches Ostsee-Feeling. Doch wird sie ihre Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können? Heute geht's in die zweite Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen