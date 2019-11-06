Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wasserwerk", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Mein Lokal, Dein Lokal

44 Min.
Ab 6

Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Hamburg findet heute im "Wasserwerk" statt. In seinem Restaurant auf der Elbinsel Wilhelmsburg auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2013 will Betriebsleiter Simon Marf (31) seine vier Gäste nicht nur mit einem wunderschönen Ambiente, sondern auch mit exzellenten Essen und einer ausgewählten Weinkarte begeistern. Wird ihm das gelingen? Und wer darf wohl den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

