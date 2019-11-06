Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Restaurant 47", Eupen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Woche startet "Mein Lokal, Dein Lokal" im Dreiländereck bei Aachen. Den Anfang macht das "Restaurant 47" mit Gastgeber Mehmet "Sehid" Durmus (30) im belgischen Eupen. Das sehr moderne und stylisch eingerichtete Lokal lockt seine Gäste mit mediterraner Küche und einer schönen Sonnenterrasse. Sehid schwärmt vor allem von seinem selbstgebauten Pizzaofen. Mal sehen, ob die holländischen, belgischen und deutschen Gastronomen seinen Laden genauso lieben wie er. Rechte: kabel eins
