"Auberge Napoleon", Vaals

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Auberge Napoleon", Vaals

Folge vom 06.11.2019

Das traditionsreiche "Auberge Napoleon" von unserer heutigen Gastgeberin Pascalle Lassauw (50) aus dem holländischen Vaals überrascht mit ausgefallenen Kreationen auf der Speisekarte. In rustikalem Ambiente dürfen unsere vier Gastronomen zum Beispiel Lachs mit weißer Schokoladensauce probieren. Ob die sympathische Holländerin ihre Gäste aus dem Dreiländereck mit derart außergewöhnlichen Gerichten überzeugen kann, gibt's in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Rechte: kabel eins

