Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: "Café de frites", Hauset

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit seinem "Café de frites - Pommes & Champagner" setzt Geschäftsleiter Maurice Dahm (39) auf die Kombination aus einfach und edel in moderner Atmosphäre. Neben der umfangreichen Speisekarte, die sowohl Burger und Schnitzel als auch Blut- und Currywurst bietet, sticht das Lokal vor allem durch die original belgischen Pommes heraus. Abgerundet werden die deftigen Speisen mit dem Feinsten aus der Champagner- und Wein-Welt. Kann Maurice die Konkurrenz mit seinem Konzept begeistern? Rechte: kabel eins

