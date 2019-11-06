Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Restaurant Cuba Libre", Vijlen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Restaurant Cuba Libre", Vijlen

"Restaurant Cuba Libre", VijlenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Cuba Libre", Vijlen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Cuba-Feeling, Zumba-Tänzer und das Beste aus der karibischen Küche in Holland? Das alles bietet der holländische Inhaber Viktor Terpstra (51) in seinem Restaurant "Cuba Libre" an. Nicht nur die Tapas-Fans kommen hier auf ihre Kosten, auch feinstes Ziegenfleisch kommt auf die Teller. Wie es um die Gemütlichkeit steht und ob das Fleisch den richtigen Garpunkt verpasst bekommt, gibt's in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" im Dreiländereck zu sehen. Rechte: kabel eins

