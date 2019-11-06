Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Edelweiss", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Edelweiss", Berlin

"Edelweiss", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Edelweiss", Berlin

44 Min.
Ab 6

Das "Edelweiss" in Berlin Kreuzberg beeindruckt nicht nur durch seine alpenländische Küche, sondern auch durch seine lebensfrohe Gastgeberin. Kathrin Jacob (33) bezeichnet sich als "die gute Seele" des Lokals und versucht am dritten Tag beim "Mein Lokal, Dein Lokal"-Battle die Mitstreiter mit ihrem Charme zu überzeugen. Kann Kathrin die Konkurrenz für sich gewinnen? Rechte: kabel eins

