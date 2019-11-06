Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Patio", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wer Lust auf Urlaubsfeeling hat, ist auf der "Patio" richtig aufgehoben - sie ist Schiff und Restaurant zugleich. Inhaber Mathias Böhme (45) hat das gute Stück eigenhändig umgebaut. Ob sich die fünf Jahre Arbeit ausgezahlt haben und was seine Berliner Mitstreiter zur deutsch-mediterranen Küche sagen, gibt's in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins