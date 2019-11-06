Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Patio", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Patio", Berlin

"Patio", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Patio", Berlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wer Lust auf Urlaubsfeeling hat, ist auf der "Patio" richtig aufgehoben - sie ist Schiff und Restaurant zugleich. Inhaber Mathias Böhme (45) hat das gute Stück eigenhändig umgebaut. Ob sich die fünf Jahre Arbeit ausgezahlt haben und was seine Berliner Mitstreiter zur deutsch-mediterranen Küche sagen, gibt's in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen