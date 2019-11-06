"Nielebock' s Fisch und Mee(h)r", BremenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Nielebock' s Fisch und Mee(h)r", Bremen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast in Bremen. Die erste Station in der Hansestadt ist "Nielebock`s Fisch und Mee(h)r". Der Bremer Jung Marcus muss sich als erster gegenüber fünf erfahrenen Gastronomen behaupten. Seit drei Jahren betreibt er sein Lokal als One-Man-Show mit offener Küche im Gastraum. Mit kleiner, dafür aber feiner Speisekarte will er seine Konkurrenz von sich überzeugen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins