Mein Lokal, Dein Lokal

"Excalibur", Hannover

Kabel Eins
Folge vom 29.01.2016
"Excalibur", Hannover

"Excalibur", HannoverJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 29.01.2016: "Excalibur", Hannover

45 Min.
Folge vom 29.01.2016
Ab 6

"Seid gegrüßt und tretet ein in die Hallen des 'Excalibur' zu Hannover!" Am Finaltag bietet Werner Eggert (60) seinen Gästen ein Restauranterlebnis der besonderen Art: Wie im dunklen Mittelalter wird hier ohne Besteck und bei Kerzenlicht diniert. Mit deftiger Hausmannskost, selbstgebackenem Brot und Wurst aus eigener Herstellung will Werner am letzten Tag das Restaurant-Battle für sich entscheiden.

