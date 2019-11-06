Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am dritten Gastro-Gipfel Tag in Bremen wird es "mucho fuego": Gastgeberin Jasmin entführt ihre Konkurrenz ins Mexikorestaurant "El Presidente" in Vegesack. Hier regiert sie ihr internationales Küchen- und Serviceteam mit viel Temperament und Hingabe. Ihrer Konkurrenz will Jasmin vor allem mit Tequila und Cocktails den Kopf verdrehen und so den Sieg einheimsen. Rechte: kabel eins

