Mein Lokal, Dein Lokal

"Canova", Bremen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Canova", Bremen

"Canova", BremenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Canova", Bremen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der letzte Tag der Bremer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde endet im prunkvollen Restaurant "Canova" in der Bremer Kunsthalle. Chefkoch Marius und Serviceleiterin Claudia haben ein ganz klares Ziel vor Augen, sie wollen gewinnen. Ihr Rezept: frische und regionale Küche und Service auf höchstem Niveau. Heute wird der Sieger in Bremen gekürt und mit 3.000 Euro Preisgeld belohnt. Rechte: kabel eins

