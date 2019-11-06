Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Canova", Bremen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der letzte Tag der Bremer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde endet im prunkvollen Restaurant "Canova" in der Bremer Kunsthalle. Chefkoch Marius und Serviceleiterin Claudia haben ein ganz klares Ziel vor Augen, sie wollen gewinnen. Ihr Rezept: frische und regionale Küche und Service auf höchstem Niveau. Heute wird der Sieger in Bremen gekürt und mit 3.000 Euro Preisgeld belohnt. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins