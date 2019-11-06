Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gerüchteküche", Stuttgart
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" erobert Stuttgart. Den Auftakt im Schwabenländle macht das orientalische Duo Hanife und Nadira in der "Gerüchteküche". Als Mutter und Tochter sind sie ein eingespieltes Team und wollen ihre Konkurrenz mit viel Charme und syrischen Spezialitäten um den Finger wickeln. Für die beiden Quereinsteigerinnen ist klar: Sie werden ihre Kontrahenten von sich überzeugen und am Ende die 3.000 Euro Siegprämie abräumen. Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins