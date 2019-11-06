"Speisemeisterei", StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Speisemeisterei", Stuttgart
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vierte Runde und Finale der Stuttgarter Wochenserie von "Mein Lokal, Dein Lokal". Heute geht es in die "Speisemeisterei" im Schloss Hohenheim. Wie groß wird der Wow-Effekt sein, wenn Sternekoch Markus (33) zeigt, was in ihm steckt? Wird er es schaffen, seine Konkurrenten durch ein einmaliges Geschmackserlebnis zu faszinieren? Heute entscheidet sich, wer 3.000 Euro und den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Siegerpokal gewinnt. Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins