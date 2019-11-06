Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kollektiv", Leipzig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kollektiv", Leipzig

"Kollektiv", LeipzigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kollektiv", Leipzig

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zurück in die Vergangenheit geht es bei Chris Bärschneider (28) und seinem "Kollektiv". Hier wird DDR-Kult großgeschrieben: Von Ampelmännchen über Grubentelefone bis hin zum Zauberwürfel - an Deko wurde nicht gespart. Gemütlich wie in Omas Wohnzimmer soll es sein. Zwischen all den n(o)stalgischen Artikeln stehen alte Ohrensessel und Couchtische und auch in den vielen ukrainischen und sächsischen Gerichten spiegelt sich der Osten wieder. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen