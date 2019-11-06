Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kollektiv", Leipzig
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zurück in die Vergangenheit geht es bei Chris Bärschneider (28) und seinem "Kollektiv". Hier wird DDR-Kult großgeschrieben: Von Ampelmännchen über Grubentelefone bis hin zum Zauberwürfel - an Deko wurde nicht gespart. Gemütlich wie in Omas Wohnzimmer soll es sein. Zwischen all den n(o)stalgischen Artikeln stehen alte Ohrensessel und Couchtische und auch in den vielen ukrainischen und sächsischen Gerichten spiegelt sich der Osten wieder. Rechte: kabel eins
