Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Casablanca", Leipzig
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im "Casablanca" geht es heute in die Unterwasserwelt, Leipzigs größtem Fischrestaurant, zu Gastgeberin Natalie Friedrich (32). Das Thema zieht sich hier konsequent durch: Über 100 Fischgerichte stehen zur Auswahl, gespeist wird im U-Boot. In den großen Aquarien werden die Gäste von einem Hai und Piranhas begrüßt. Auch die Toilette ist sehenswert und sorgt für Lacher. Man darf nur hoffen, dass bei Natalie heute niemand untergeht. Rechte: kabel eins
