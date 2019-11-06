Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"La Donna Cannone", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"La Donna Cannone", Düsseldorf

"La Donna Cannone", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "La Donna Cannone", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am dritten Tag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in den Düsseldorfer Medienhafen: Das familienbetriebene Restaurant "La Donna Cannone" verwöhnt seit 17 Jahren seine Gäste mit feiner, italienischer Küche. Die 24-jährige Ana-Luciana leitet das Lokal und durfte bereits die italienische Fußball-Nationalmannschaft ins Reservierungsbuch eintragen. Landet sie bei ihren vier Konkurrenten einen Volltreffer, oder lassen sie sie etwa im Abseits stehen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen