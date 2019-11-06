Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ranch & Sea", Frankfurt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rinderfarm und Ozean: Das sind die Herkunftsorte der Speisen des "Ranch and Sea" im Frankfurter Luxusviertel. Die 29-jährige Melina Bhardwaj ist Gastgeberin des dritten Tags der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal". "Ranch and Sea" nennt sich ihr gehobenes Steakhouse. Während die Gastronomin Fisch und Steak an den Mann bringt, versuchen die vier anderen Profis Melina an den Mann zu bringen. Denn die stylishe Geschäftsführerin und ehemalige Profi-Fußballerin ist noch Single. Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins