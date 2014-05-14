Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Das Blaue Haus", Münster

Kabel Eins
Folge vom 14.05.2014
"Das Blaue Haus", Münster

"Das Blaue Haus", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 14.05.2014: "Das Blaue Haus", Münster

45 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 6

Am dritten Gastro-Gipfeltag in Münster präsentiert der Hobbymusiker Peter sein Lokal "Das Blaue Haus" der Konkurrenz. Das Restaurant ist ein absoluter Hotspot für die Studentenszene in und um Münster. Aber nicht nur Studenten genießen hier gesellige Abende. "Das Blaue Haus" ist etwas für jeden, der es locker und gemütlich mag, und lockt mit typisch westfälischen Speisen. Ob Peters Gastro-Kollegen auch so locker und gemütlich sind und wie sie sein Lokal bewerten, wird sich zeigen.

