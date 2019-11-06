"Kunsthaus Angelmodde", MünsterJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kunsthaus Angelmodde", Münster
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" endet im schicken "Kunsthaus Angelmodde" im Münsteraner Stadtteil Gremmendorf. Der heutige Gastgeber ist der 54-jährige Dieter, der sich im historischen Fachwerkhaus sein eigenes kleines Reich geschaffen hat. Modernes Design trifft hier auf eine kulinarisch bodenständige Küche. Dieter liebt die Kunst und lässt diese in seinem Lokal ausstellen und verkaufen. Ob das Gesamtkonzept die Konkurrenten überzeugt? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins