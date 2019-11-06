"Wirtshaus zum Purzelbaum", EssenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Wirtshaus zum Purzelbaum", Essen
45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Im gutbürgerlichen "Purzelbaum" in Essen hat nur einer das Sagen. Gastgeber Detlef Przybyla, genannt Purzel, macht auch nichts lieber als reden, reden und reden. Der 66-Jährige kann allerdings auch hervorragend kochen. Das will er seinen vier Konkurrenten in dieser Woche beweisen und am Ende als Gewinner die 3.000 Euro Siegprämie einstreichen. Rechte: kabel eins
