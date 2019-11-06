Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ristorante Acquario", Essen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ristorante Acquario", Essen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ristorante Acquario", Essen

45 Min.
Ab 6

Buongiorno da Acquario. Heute empfängt der Sizilianer Riccardo Papa (56) die Gastronomie-Profis im "Ristorante Acquario". Im Familienbetrieb liegt Italien nicht nur in der Luft, sondern kommt natürlich auch auf den Teller. Ob es Riccardo wohl gelingt, seine Konkurrenz von sich zu überzeugen, um in Essen die Nummer 1 zu werden? Rechte: kabel eins

