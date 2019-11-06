Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Balthazar", Essen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ist das hier noch Essen oder schon New York City? Im "Balthazar" will Gastgeberin Yu-Jin Chung (30) der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Konkurrenz zeigen, dass sie das Zeug zum gastronomischen Topstar hat. Wird es der stylischen jungen Frau mit ihrer modernen Küche wohl gelingen, den ersten Platz in der Essener Runde abzuräumen? Rechte: kabel eins
