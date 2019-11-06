Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Balthazar", Essen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Balthazar", Essen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Balthazar", Essen

45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Ist das hier noch Essen oder schon New York City? Im "Balthazar" will Gastgeberin Yu-Jin Chung (30) der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Konkurrenz zeigen, dass sie das Zeug zum gastronomischen Topstar hat. Wird es der stylischen jungen Frau mit ihrer modernen Küche wohl gelingen, den ersten Platz in der Essener Runde abzuräumen? Rechte: kabel eins

