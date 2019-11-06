Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Friesenstube", Essen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wer ist hier der Boss? Fußball-Legende Helmut Rahn war einst Stammgast in der "Friesenstube" in Essen-Frohnhausen. Heute ist die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Mannschaft vorgefahren, um Gastgeber Dieter Ellers (69) in seinem urigen Ruhrpott-Ecklokal herauszufordern. Doch der will seine Stärken ausspielen, um am Ende der Woche den Siegerpokal in die Luft zu strecken. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins