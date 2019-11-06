Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Mainlust - Desche Otto", Frankfurt

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Mainlust - Desche Otto", Frankfurt

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Mainlust - Desche Otto", Frankfurt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Louie Hölzinger heißt am vierten Tag des Restaurant-Battles die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Gastronomen in seiner Gaststätte "Mainlust - Desche Otto" willkommen. In der Äppelwoi-Wirtschaft gibt es den wohl besten Handkäs Frankfurts, glaubt man seinen Gästen. Mit dieser und anderen typisch hessischen Spezialitäten geht Louie auf Punktejagd und wartet auf das Urteil der Gastro-Profis. Rechte: kabel eins

