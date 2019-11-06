Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gänsbauer", Regensburg
Das erste Feinschmeckerlokal von Regensburg - das "Gänsbauer" - gehört der 37-jährigen Sandra Schlegl. Mit hochwertigen Speisen und guten Weinen will sie jeden Gast glücklich machen. Bei Sandra bekommt man kein Essen für zwischendurch, sondern sollte Muße und Zeit mitbringen. Werden die anderen Gastronomen sich auf die gehobene Küche und einen Kampf mit gefüllten Weinbergschnecken einlassen? Rechte: kabel eins
