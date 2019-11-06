Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Beef Grill Club by Hasir?, Berlin

Kabel Eins
"Beef Grill Club by Hasir?, Berlin

"Beef Grill Club by Hasir?, BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Beef Grill Club by Hasir?, Berlin

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ganz neu eröffnet hat der "Beef Grill Club by Hasir" im Herzen Berlins. Der absolute Stolz von Generalkoordinator Cüneyt Yüksel (48) ist der hauseigene Reifeschrank, in dem erlesene Fleischsorten in 28 Tagen die geschmackliche Vollendung finden sollen. Werden das die kritischen Gaumen der Grillexperten tatsächlich herausschmecken und zu würdigen wissen? Rechte: kabel eins

