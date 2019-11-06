"Beef Grill Club by Hasir?, BerlinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Beef Grill Club by Hasir?, Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ganz neu eröffnet hat der "Beef Grill Club by Hasir" im Herzen Berlins. Der absolute Stolz von Generalkoordinator Cüneyt Yüksel (48) ist der hauseigene Reifeschrank, in dem erlesene Fleischsorten in 28 Tagen die geschmackliche Vollendung finden sollen. Werden das die kritischen Gaumen der Grillexperten tatsächlich herausschmecken und zu würdigen wissen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins