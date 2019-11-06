Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Hanok", Berlin

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am vierten Tag der Grillwoche von "Mein Lokal, Dein Lokal" lädt Gastgeberin Min-Jong Kwon (34) zum Korean BBQ. Sie entführt die Konkurrenz mit ihrer charmanten und professionellen Art in eine andere Welt des Geschmacks. Was sich wohl hinter Speisen wie Bul Nak und Yuk Hoe verbirgt? Min-Jong gibt jedenfalls ordentlich Gas - und das nicht nur am Tischgrill. Rechte: kabel eins

