"Böhme", Dresden

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute geht es in das Restaurant "Böhme" von Ronny Henschel. Das Motto des 33-Jährigen: "Lieber lecker und von hier". Auf den Tisch kommt vor allem Regionales von hoher Qualität. Auf eine feste Speisekarte muss man im "Böhme" allerdings verzichten. Hier variiert das Essen von Woche zu Woche. Die offene Showküche ist nur ein Highlight, das Ronny seinen Gästen zu bieten hat. Kann er den anderen Gastro-Experten beweisen, dass er das beste Lokal in Dresden hat? Rechte: kabel eins

