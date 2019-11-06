Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bacchus", Dresden

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bacchus", Dresden

"Bacchus", DresdenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bacchus", Dresden

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute geht es in den Dresdener Stadtteil Löptau: Alexandra Göllner und Stefan Flügge wollen mit ihrem "Bacchus" zeigen, dass ihnen kein anderes Restaurant in Dresden das Wasser reichen kann. In dem sehr außergewöhnlich eingerichteten Restaurant will Küchenchef Stefan die Konkurrenz mit einer frischen deutschen Küche, mit französischen und italienischen Einflüssen überzeugen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen