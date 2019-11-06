Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Stresa", Dresden
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Finale in Dresden bestreitet das Restaurant "Stresa" von Sebastian Böhme. Mit frischer Küche und einer Location im Stadtviertel Striesen will der 28-Jährige seine Mitstreiter überzeugen. In dem modern und stilvoll eingerichteten Lokal sticht vor allem die offene Küche hervor. Die Konkurrenz kann live dabei zusehen, wie das erfahrene Team die beliebten Ochsenbäckchen oder hausgemachte Ravioli zubereitet. Kann Sebastian das Rennen gegen die Konkurrenten gewinnen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
