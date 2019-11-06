Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hedicke's Terracotta", Konstanz

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Hedicke's Terracotta", Konstanz

"Hedicke's Terracotta", KonstanzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hedicke's Terracotta", Konstanz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Eike Hedickes (50) Restaurant "Hedicke's Terracotta" ist es vor allem eins: anders! Hier legt der Inhaber viel Wert auf Dekoration und ein fein ausgewähltes Kulturprogramm. Wunderbar idyllisch ist es auf der Terrasse des Restaurants, die man im Gebäude bestens sehen kann. Denn dieses ist komplett verglast. An Tag zwei bei "Mein Lokal, Dein Lokal" will Eike zeigen, dass er mit seiner interessanten und frischen Küche das beste Restaurant in Konstanz führt. Rechte: kabel eins

