Mein Lokal, Dein Lokal

"Konzil", Konstanz

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Konzil", Konstanz

"Konzil", KonstanzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Konzil", Konstanz

44 Min. Ab 12

Im bekannten "Konzil" der Stadt Konstanz will Souschef Pierre Hilaire (49) seine Gäste am Finaltag überzeugen. Der gebürtige Karibe wickelt nicht nur die Damenwelt mit seinem französischen Akzent spielend um den Finger. Neben seiner ansteckenden Fröhlichkeit will Pierre aber heute besonders mit seiner Küche überzeugen. Wer es schafft, den Siegerpokal von "Mein Lokal, Dein Lokal" mit nach Hause zu nehmen, wird die letzte Folge der Konstanzer Woche heute zeigen! Rechte: kabel eins

