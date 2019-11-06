"Zum alten Schützenhäuschen", BonnJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zum alten Schützenhäuschen", Bonn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es gehört zu den traditionsreichsten Lokalen in Bonn: das Gasthaus "Zum alten Schützenhäuschen". Der Gastgeber Ralf Werner (49) und seine Familie sind rheinländische Urgesteine und längst eine Institution in der Region. Bei Ralf gibt's keine halben Sachen. Am dritten Tag in Bonn kommt gutbürgerliche Küche auf den Tisch. Seine vier Mitstreiter sollen ja auch satt werden. Doch wird Ralfs altertümliches Konzept den kritischen Experten auch gefallen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins