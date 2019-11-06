Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Riad", Castrop-Rauxel
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche im Ruhrgebiet beginnt mit dem 36-jährigen Tarik Sealiti und seinen mediterranen Genusswelten namens "Riad". Der höfliche Restaurantleiter aus Castrop-Rauxel will seine vier Mitstreiter mit marokkanischer Küche und seinem seltenen Indoor-Holzkohle-Grill, ein Unikum in NRW, von sich überzeugen. Ob auch die anderen Gastronomen Feuer und Flamme für diese Art der Zubereitung sind, wird sich zeigen ... Rechte: kabel eins
