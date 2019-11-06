Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Rheinlust", Bonn

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Rheinlust", Bonn

Folge vom 06.11.2019: "Rheinlust", Bonn

45 Min.
Ab 12

Sonne, Biergarten und gutes Essen direkt am Rhein - dabei kann es sich nur um das Lokal von Wilfried Dung (54) handeln. Am Finalabend der Woche in Bonn von "Mein Lokal, Dein Lokal" lässt es der letzte Gastgeber noch einmal richtig krachen. Im Traditionslokal "Rheinlust" bekommen die vier Gastronomen einen Einblick hinter die Kulissen und gehen dem Erfolgskonzept von Wilfried genau auf den Grund. Am Ende des Abends entscheidet sich, wer die 3.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Rechte: kabel eins

