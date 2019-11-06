Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Madiba Afrika", Mainz

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Madiba Afrika", Mainz

Folge vom 06.11.2019: "Madiba Afrika", Mainz

45 Min.
Ab 12

Tag zwei der Woche in Mainz führt ins erste afrikanische Restaurant der Stadt. Gastgeberin im "Madiba Afrika" ist die 32-jährige Fehime Akcay, die von allen nur Hayat genannt wird. Mit ihrem Küchenchef Zeki verwöhnt sie ihre Gäste mit traditionellen eritreisch-äthiopischen Speisen. Auf Besteck können ihre Kollegen dabei lange warten, im "Madiba Afrika" wird aus selbstgebackenem Fladen mit den Fingern gegessen. Ob der Konkurrenz diese Art zu speisen gefällt? Rechte: kabel eins

