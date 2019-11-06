Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Martinstube", Mainz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Martinstube", Mainz

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am dritten Tag in Mainz zeigt der einzige Koch in der Runde, was er draufhat. Sebastian Kluth war einst der jüngste selbstständige Gastronom der Stadt. Inzwischen gehört der 35-Jährige zur Nationalmannschaft der deutschen Köche. In seinem Restaurant "Martinstube" kredenzt er neben dem "besten Schnitzel der Welt" traditionelle, modern getrimmte, deutsche Küche mit regionaler Note. Doch wird das mit Handkäs gefüllte Cordon Bleu bei seinen vier Mitstreitern positiven Anklang finden? Rechte: kabel eins

