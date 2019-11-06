"Chilli Pepper Rock Café", MainzJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Chilli Pepper Rock Café", Mainz
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bikes, Bier und fleischige TexMex-Küche in Rock'n'Roll-Atmosphäre - und der Chef des Hauses verkörpert alles zusammen. Andreas Kugel-Mayer betreibt seit 2006 das "Chilli Pepper Rock Café" in der Mainzer City in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Der Motorradliebhaber will seine Gastro-Kollegen von seinem Konzept überzeugen. Saftige Steaks auf dem Teller und rostige Motorräder an den Wänden. Eine ungewöhnliche Mischung, die vielleicht nicht jedem gefallen wird? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins