"Hintz & Kuntz", Mainz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Hintz & Kuntz", Mainz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Finalabend: Im Schatten des Mainzer Doms betreibt Kamil Ivencen das "Hintz & Kuntz". Seit 2011 bietet der Vollblutgastronom hier seinen Gästen eine gehobene deutsche Bistroküche für jedermann. Am letzten Tag bekommen seine vier Mitstreiter einen Einblick hinter die Kulissen und gehen dem Erfolgskonzept von Kamil und seiner jungen Crew genau auf den Grund. Welcher der Gastgeber darf zum Schluss die 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

